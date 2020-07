Scuola: Campidoglio, a Roma i nidi aprono il 9 settembre, istituti infanzia il 14 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla base del riavvio in sicurezza dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale dedicati ai piccoli da 0 ai 6 anni, sono centrali i temi relativi ai bisogni di crescita e di benessere psicologico delle bambine e dei bambini che si accolgono. È stato delineato un riavvio dei servizi in gradualità: i primi a rientrare, come sempre saranno i bambini già frequentanti le strutture capitoline, a cui seguiranno gradualmente gli inserimenti, generalmente sempre più delicati, dei nuovi iscritti. La mensa riaprirà fin dal primo giorno. Per il primo mese è previsto un orario ridotto, mentre a partire da ottobre ci sarà il tempo pieno. "In attesa delle specifiche nazionali - spiega Veronica Mammì, assessore alla Scuola - abbiamo lavorato in queste settimane a un piano concreto e operativo per riaprire nidi e scuole dell'infanzia in sicurezza, fondato sulla stabilità dei gruppi. Il 'gruppo classe' sarà definito e stabile, a garanzia del rapporto, della didattica e della sicurezza sanitaria. Voglio ringraziare tutti i membri della task force capitolina per la scuola, professionisti interni all'amministrazione capitolina, che ben conoscono i servizi educativi della città, ed esperti esterni, che hanno messo a disposizione gratuitamente la loro professionalità ed esperienza per il bene delle bambine e dei bambini della nostra comunità". (segue) (Com)