Scuola: Campidoglio, a Roma i nidi aprono il 9 settembre, istituti infanzia il 14 settembre (3)

- "Nelle prossime settimane oltre 3 mila tra educatrici e insegnanti - sottolinea l'assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis - firmeranno un contratto a tempo determinato, consentendo così di adempiere ai fabbisogni organizzativi delle nostre strutture senza ricorrere più alle supplenti su chiamata giornaliera e, al contempo, garantendo continuità e stabilità lavorativa per il nostro personale. Si tratta quindi di personale aggiuntivo, cioè di oltre 3 mila educatrici e insegnanti in più rispetto all'organico attuale. Uno sforzo non indifferente, che consente di affrontare con solidità le nuove necessità determinate dal Covid. Nel complesso un ruolo dirimente sarà svolto dall'introduzione del cosiddetto organico potenziato". L'accesso ai servizi prevede la firma da parte delle famiglie di un patto di corresponsabilità in merito alla salute dei piccoli. In base al principio della stabilità dei gruppi, ogni singolo gruppo opererà in modo autonomo e non avrà interazioni con altri gruppi di bambini presenti nella struttura. In base agli ambienti disponibili, alla loro organizzazione e alla dimensione dei gruppi, è prevista la progettazione di esperienze e attività anche in altri spazi, organizzando rotazioni tra gruppi che evitino la possibilità di 'mixing' dei gruppi stessi e sempre con la relativa disinfezione dei locali. Materiali e giocattoli saranno ad uso esclusivo di ciascun gruppo e/o sanificati prima del passaggio da un gruppo all'altro. (segue) (Com)