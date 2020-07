Scuola: Campidoglio, a Roma i nidi aprono il 9 settembre, istituti infanzia il 14 settembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è prevista la possibilità di portare oggetti e materiali da casa, a esclusione dell'abbigliamento necessario all'eventuale cambio dei bambini e dei pannolini, in pacco integro che dovrà essere igienizzato all'ingresso nella struttura. Tutto il personale dovrà indossare mascherina e soprascarpe, o calzature dedicate, per l'intero arco della giornata lavorativa. Gli educatori indosseranno la mascherina e, durante il cambio del bambino, anche i guanti monouso. Durante il pasto e il cambio sarà indossata anche la visiera, come dispositivo di protezione integrativo della mascherina. Il piano di riapertura di Roma Capitale incoraggia, parallelamente, lo svolgimento di attività anche in spazi esterni, valorizzandoli e adeguandoli per renderli sicuri, fruibili. Si potranno prevedere in questo caso adeguate separazioni delle zone riservate ai diversi gruppi, oppure un utilizzo dello spazio a rotazione, con disinfezione delle attrezzature e degli oggetti presenti. (Com)