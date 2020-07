Regno Unito: ministero Esteri sconsiglia viaggi alle Baleari e Canarie, oltre che nel resto della Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri britannico sconsiglia ai connazionali di recarsi in vacanza in Spagna, alle isole Baleari e alle Canarie, a causa dell'aumento dei contagi da coronavirus. Il Foreign Office ha modificato la propria posizione, che inizialmente vedeva solo nella Spagna continentale un'area a rischio per i viaggiatori, estendendo anche alle Baleari e alle Canarie l'avviso di evitare "viaggi non essenziali". (Rel)