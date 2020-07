Milano: Consiglio comunale approva odg Forte (Mp), niente Imu su immobili terzo settore disponibili per asili e scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato oggi un ordine del giorno del capogruppo di Milano Popolare, Matteo Forte, che impegna la giunta a regolamentare, in fase di variazione di bilancio, l’esenzione dell’Imu sugli immobili del privato sociale “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche, culturali, ricreative e sportive”. Ovvero - chiarisce Forte - "tutti quei soggetti del terzo settore che mettono a disposizione il proprio immobile per attività didattica di nidi, materne e scuole di ogni ordine e grado”. "La legge di bilancio - spiega il capogruppo - prevede per i Comuni di regolamentare questa possibilità. La giunta Sala non l'ha prevista perché teme minori introiti e quindi ha rimandato la decisione alla prossima variazione di bilancio, quando dovrebbero arrivare risorse da Roma a garanzia dell'equilibrio di bilancio. Ho spiegato in aula che in questo caso non si tratterebbe di privilegiare qualcuno, ma di garantire a soggetti che posseggono immobili per attività a prevalenza non commerciale di metterli a disposizione di servizi per l'infanzia a scuole pubbliche, statali e paritarie, continuando a non pagare l'Imu. È il caso degli oratori che, al di là dello spazio del bar, non pagano l'imposta perché non svolgono attività a fronte di una tariffa, cosa che invece accadrebbe ospitando asili e scuole”. “Si tratta dunque - prosegue Forte - di un incentivo che non crea favoritismi, ma permette di affrontare il rientro a scuola sfruttando più spazi e mantenendo il distanziamento fisico che il Covid impone. E inoltre, secondo me, fa risparmiare un'amministrazione in ritardo nella ricerca di capannoni e prefabbricati al fine di garantire i servizi alle famiglie".(Rem)