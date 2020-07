Fase 3: Treu (Cnel), cruciale rafforzare base produttiva anche per Pmi e Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una condizione essenziale per uscire dalla crisi e gestire al meglio il debito pubblico è il rilancio della crescita, e questo è possibile solo andando ad attaccare le criticità storiche dell’Italia. Così il presidente del Cnel, Tiziano Treu, durante la sua audizione di oggi in commissione Bilancio. “Serve un’azione decisiva che aumenti stabilmente e in maniera significativa gli investimenti pubblici e privati rispetto alla transizione green e digitale, privilegiando progetti che si appoggiano a realtà comunitarie e quelle filiere in grado di dare un contributo rilevante alla crescita in termini di innovazione o valore aggiunto”, ha spiegato, sottolineando la necessità di “rafforzare la base produttiva non solo sulle filiere innovative, ma anche sulle aree deboli come Pmi e pubblica amministrazione”. Quest’ultima, ha aggiunto, ha “un ruolo fondamentale per l’attuazione delle riforme e lo sviluppo sostenibile, e per questo va rafforzata nell’organico e con risorse qualificate”. (Ems)