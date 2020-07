Istruzione: colloquio tra viceministro Del Re e Ceo Global Partnership for Education, focus su paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha oggi avuto un colloquio con la Ceo della “Global Partnership for Education” (Gpe), Alice Albright, il principale partenariato internazionale dedicato all’accesso all’istruzione nei Paesi in via di sviluppo che riunisce Stati donatori, Paesi in via di sviluppo, società civile, settore filantropico e settore privato. Il colloquio, riferisce una nota della Farnesina, ha offerto l’occasione per un aggiornamento sullo stato dell’istruzione nel contesto causato dalla pandemia, con un focus sui Paesi in via di sviluppo, dove il divario digitale rappresenta un ulteriore ostacolo nell’accesso alle opportunità di apprendimento. In particolare, Alice Albright ha valorizzato la mobilitazione di 500 milioni di dollari in interventi di risposta all’emergenza nei Pvs e offerto un aggiornamento sulla programmazione del rifinanziamento del partenariato, riconoscendo l’impegno della dell’Italia a sostegno della Gpe ed apprezzando i numerosi programmi della Cooperazione italiana nel settore dell’istruzione, in particolare in Africa. Albright si è inoltre complimentata per l’esemplare resilienza dimostrata dall’Italia e dagli italiani nell’affrontare la pandemia. Il viceministro Del Re ha rassicurato la sua interlocutrice che l’Italia riserva la massima attenzione al tema dell’accesso all’educazione per tutti e ha confermato l’impegno di tenere il tema tra le priorità dell’agenda di sviluppo della Presidenza G20, che l’Italia eserciterà nel 2021. (Com)