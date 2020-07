Fase 3: Treu (Cnel), parti sociali concordi su necessità di rilanciare la competitività del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’osservazione generale ribadita da tutte le parti sociali riguarda la necessità di rafforzare la competitività del sistema Italia: riteniamo che tutte le iniziative specifiche vadano viste alla luce di questo obiettivo, che va a sua volta declinato con interventi a dimensione europea. Così il presidente del Cnel, Tiziano Treu, durante la sua audizione di oggi in commissione Bilancio sul Pnr. “Per la prima volta abbiamo assistito ad uno sforzo comune dell’Europa, ed è fondamentale che ci sia una valutazione di coerenza dei provvedimenti presi dai singoli paesi: il test sarà quello di valutare quanto questi potranno contribuire all’uscita dalla stagnazione produttiva”, ha spiegato, sottolineando che si tratta “dell’unico modo per affrontare il rientro del debito in una maniera che non sia regressiva socialmente”. Le parti sociali, ha aggiunto, hanno apprezzato in particolare due aspetti del Pnr. “Il fatto di indicare esplicitamente come orizzonte l’Agenda 2030 dell’Onu e l’aver evidenziato nel progetto misure specifiche per il Mezzogiorno: un obiettivo in linea con le indicazioni già fornite dal governo ma che deve essere perseguito e sostenuto da risorse adeguate”, ha aggiunto. (Ems)