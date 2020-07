Roma: Alfonsi (Municipio I), ingiustificabile assenza Raggi a incontro casa internazionale donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'assenza pesante e ingiustificabile, quella della Sindaca Raggi e della sua Delegata alle politiche di genere Lorenza Fruci, all'incontro di oggi con le rappresentanti della Casa Internazionale delle Donne". Lo dice in una nota Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I Centro. "Ancora una volta questa amministrazione dimostra una cecità totale nel trattare un tema politico come una mera questione contabile, economica e amministrativa: nessuna riapertura della trattativa, ma rateizzazione di un debito milionario a fronte di un lavoro sociale che non viene minimamente considerato né misurato. Ancora una volta gli spazi delle donne, già pochi in città, luoghi di pensiero collettivo e di valorizzazione delle esperienze femminili, luoghi dove si costruiscono percorsi di autonomia e di uscita dalla violenza, sono a rischio. E per di più - continua la nota di Alfonsi - senza alcun interesse da parte di Virginia Raggi, la prima donna sindaco di Roma. Mesi e mesi di tira e molla, alle riunioni il Campidoglio lascia intravedere spiragli che svaniscono puntualmente nel nulla. Così non si può più andare avanti: è necessario aprire un tavolo per rivalutare il debito e quantificare il valore dei servizi offerti. Io sono al fianco della Casa e di tutte le realtà che la compongono, che per di più in questi mesi hanno dimostrato ancora una volta di essere essenziali, stando al fianco delle donne durante il lockdown senza mai lasciarle sole". (Com)