Fase 3: Cnel, positive le decisioni del Consiglio europeo e del Parlamento

- Il Cnel ha valutato positivamente l’importanza delle decisioni prese dal Consiglio europeo e dal Parlamento, e ritiene che debbano essere uno stimolo per una maggiore responsabilità da parte dell’Italia nelle sue scelte strategiche. Così il presidente del Cnel, Tiziano Treu, durante la sua audizione di oggi in commissione Bilancio sul Pnr. “Un punto importante da considerare è non solo come i singoli paesi daranno seguito a queste decisioni, ma anche come si svilupperanno le vicende future: sicuramente il Pnr si colloca in un momento particolare, ed è ormai legato alle prospettive del futuro”, ha spiegato, sottolineando la necessità di collegare i Piani nazionali di riforme con le decisioni del Consiglio europeo e con le risorse messe a disposizione in questo senso. (Ems)