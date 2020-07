Lazio: Lombardi (M5s), piano regionale per non perdere occasione fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre predisporre un piano regionale "di rilancio e resilienza per la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e la modernizzazione della pubblica amministrazione e per il contenimento del contagio da covid-19 e va previsto il sostegno economico ai settori colpiti per far sì che, anche a supporto del piano nazionale, si individuino gli interventi strutturali prioritari da realizzare nella nostra regione". Lo ha dichiarato Roberta Lombardi, capogruppo M5s alla Regione Lazio, a margine del Consiglio straordinario su investimenti strutturali, piano rimodulazione fondi europei e misure emergenza covid-19 per contenimento del contagio. "E' per affermare la priorità di questi principi e di queste azioni, che ho presentato in Consiglio Regionale un Ordine del Giorno che è stato accolto favorevolmente dall'Aula. Non dobbiamo perdere l'occasione - ha detto anche la Lombardi- grazie alla quale, con lo straordinario Piano next generation Eu e la nuova programmazione europea 2021/27 saranno assegnati al Lazio all'incirca 1,5 miliardi di euro fondamentali per risollevare la Regione dalla crisi generata dall'emergenza Coronavirus, e soprattutto per conseguire gli obiettivi di una totale conversione ecologica e digitale della nostra economia e pubblica amministrazione -ha ribadito la capogruppo M5S- anche con il rafforzamento delle strutture regionali preposte alla informazione, comunicazione, selezione, certificazione ed erogazione dei Fondi strutturali".