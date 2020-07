Fase 3: Treu (Cnel), semplificazioni necessarie per sviluppo del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione portata avanti dal decreto Semplificazioni non è semplicemente uno strumento per alleggerire la vita quotidiana dei cittadini, ma soprattutto per sostenere lo sviluppo del paese: la tempistica di attuazione di alcuni interventi importanti per la ripresa e il rilancio degli investimenti sono legati al successo di questa operazione. Così il presidente del Cnel, Tiziano Treu, durante la sua audizione di oggi in commissione Bilancio. “In linea generale valutiamo positivamente le misure introdotte per gestire l’epidemia e affrontare l’emergenza, e crediamo sia necessario estenderne la durata fino alla fine della crisi, con particolare riferimento agli interventi di sostegno alla liquidità delle imprese e ad alcuni settori di Cig”, ha spiegato, sottolineando la necessità di rafforzare settori come l’istruzione, le infrastrutture sociali e il sistema sanitario che “è da rafforzare nella prevenzione, nell’assistenza e nel monitoraggio del territorio”. Sul Pnr, Treu ha sottolineato come il Cnel ritenga “necessario che lo stato di avanzamento dei singoli progetti sia reso pubblico”. (Ems)