Coronavirus: Castelli, lavoriamo a nuove misure per settore ristorazione

- Arriva un nuovo pacchetto di aiuti per bar e ristoranti, con norme che saranno inserite nel prossimo decreto di agosto. Lo annuncia il viceministro all'Economia, Laura Castelli, dopo l'incontro con il settore della ristorazione. “La ristorazione italiana, da sempre, è sinonimo di eccellenza, tradizione, qualità. È un biglietto da visita importantissimo per il nostro Paese, patrimonio immateriale da tutelare e supportare – scrive Castelli su Facebook -. La pandemia in atto ha messo in seria crisi questo settore, che ha scontato in modo particolare il periodo di lockdown, il vertiginoso calo di turisti e, in alcuni casi, le misure di contenimento. Per noi è un settore strategico, come lo è l’intera filiera del turismo, che genera oltre 90 miliardi di fatturato e abbraccia diversi settori del made in Italy che vanno all’agricoltura al tessile, passando per settori come la meccanica di precisione e il design”. (segue) (Rin)