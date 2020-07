Ambiente: Cattaneo, migliorata la qualità delle acque dei laghi lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La qualità delle acque dei laghi lombardi, soprattutto dei principali, è migliorata nel corso degli ultimi decenni in maniera significativa". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente e clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, intervenendo alla conferenza stampa organizzata da Legambiente nell'ambito del progetto "Goletta dei Laghi". "Se guardiamo ai dati della balneazione forniti dal ministero della Salute – ha proseguito Cattaneo - possiamo affermare che la maggioranza parte dei punti censiti offre una buona qualità delle acque dal punto di vista microbiologico e delle fioriture algali. Ad esempio, sul Lago Maggiore, dei 23 punti campionati risultano tutti eccellenti tranne due punti inibiti alla balneazione (Germignaga spiaggia e Brebbia). Sul lago di Lugano otto punti, tutti balneabili. Sul lago di Como 58 punti: tutti eccellenti tranne Laglio chiuso, Lezzeno non balneabile, Lecco lungolago chiuso. Lago d'Iseo: 45 punti campionati, tutti eccellenti e Pisogne in stato buono. Lago di Garda: 54 punti tutti eccellenti. Il quadro che emerge è buono, tuttavia Regione Lombardia continuerà a lavorare sulla qualità di depurazione delle acque e anche su tutti i fenomeni, come il cambiamento climatico, che favoriscono fenomeni di atrofizzazione e nei periodi estivi l'anossia delle acque basse e la maggiore capacità di agire del carico di fosforo". (segue) (com)