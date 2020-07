Ambiente: Cattaneo, migliorata la qualità delle acque dei laghi lombardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Cattaneo si è poi soffermato sul lavoro svolto da Regione Lombardia: "Già dalla metà degli anni '70 e poi per tutti gli anni '80 e '90 sono stati effettuati investimenti che hanno permesso di ridurre il carico inquinante, in particolare nel settore del collettamento e della depurazione, che hanno portato a risultati apprezzabili. Grazie alla collaborazione con le autorità internazionali, come la Confederazione elvetica all'interno della Cipais, la qualità delle acque dei laghi della Lombardia viene studiata in modo preciso ed analitico, attraverso valutazioni molto approfondite, in particolare sui laghi di Lugano e Maggiore. Queste analisi infatti ci restituiscono una situazione delle acque in continuo miglioramento, sia dal punto di vista della qualità chimica sia di quella biologica e ambientale. Le criticità che abbiamo rilevato nel tempo riguardano soprattutto i sistemi di depurazione, dai quali provengono spesso i maggiori problemi legati alla qualità delle acque, e elementi legati al cambiamento climatico. Infatti, le bombe d'acqua e i fenomeni di siccità portano un carico di inquinanti maggiori ai bacini". "Per quanto riguarda i laghi prealpini – ha concluso Cattaneo - Regione Lombardia ha attivato da tempo un percorso di collaborazione con le autorità svizzere al fine di migliorare la qualità delle acque e ha investito decine di milioni di euro per il miglioramento della qualità delle acque. Un miglioramento tangibile, anche grazie agli interventi messi in atto in questi anni, che hanno prodotto risultati positivi. Soprattutto sul Lago Ceresio, dopo i lavori svolti con il progetto 'Acqua Ceresio' e i fondi del patto per la Lombardia, possiamo confermare che la situazione delle acque è migliorata, tanto da rendere nuovamente balneabile le acque di Porto Ceresio". (com)