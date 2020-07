Brasile: Bolsonaro riprende le ordinarie attività dopo essersi ripreso dalla Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro è risultato negativo al quarto test per la Covid-19, dopo avere confermato la sua positività lo scorso 7 luglio. Lo ha scritto lo stesso capo dello Stato su Twitter, riportando l'esito negativo del tampone e mostrando la scatola di un farmaco, presumibilmente dell'antimalarico idrossiclorochina, di cui ha più volte difeso l'efficacia. E aggiungendo "Buongiorno a tutti!". Il presidente non ha precisato quando ha effettuato il test: mercoledì scorso l'esito del terzo tampone era stato positivo. In una nota, l'ufficio stampa della presidenza aveva allora evidenziato che lo stato di salute del presidente rimaneva "in buona evoluzione". (Brb)