Migranti: Labriola (FI), serve intervento europeo, rischio dramma sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, in una nota afferma: "gli sbarchi in costante aumento, le fughe dai centri di accoglienza peraltro al collasso sono semplicemente il risultato di un governo incapace di gestire una vera e propria emergenza, insostenibile per l'Italia, ancora alle prese con il Coronavirus". Secondo Labriola, “occorre l'intervento dell'Europa, il ministro Lamorgese da sola non potrà combattere un fenomeno di tale portata: parliamo di disperati che affrontano il mare sfidando la morte per cercare un futuro migliore. Si tratta di migranti che potrebbero causare una nuova ondata di Covid anche perché molti dei paesi da cui provengono queste persone sono nel pieno dell'epidemia. L'Italia - e il Sud in particolare - non può certo permettersi di dover affrontare nuovamente un dramma sanitario. Il governo sembra ignorare completamente la faccenda e le preoccupazioni degli italiani che, diligentemente, stanno rispettando nella maggior parte dei casi le norme per il contenimento dei contagi. Uno sforzo enorme che rischia di essere vanificato da sbarchi incontrollati e fughe dai centri di accoglienza. Tutto ciò è intollerabile, c'è bisogno urgente di un'azione decisa dell'Europa, si tratta di una sfida troppo complessa che non possiamo affrontare da soli", conclude.(Com)