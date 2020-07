Tunisia-Italia: visita ministro Lamorgese incentrata su sostegno di Roma e lotta all’immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a Tunisi è stata contraddistinta dalla conferma del sostegno dell’Italia, in considerazione delle solide relazioni bilaterali con la Tunisia, dall’attenzione agli sviluppi della crisi politica in atto nel paese e dal contrasto al fenomeno migratorio. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni diffuse dopo gli incontri di oggi a Tunisi dal Viminale e dalla presidenza tunisina. La visita della titolare del Viminale è avvenuta in un momento delicato della situazione politico-economica del paese nordafricano. Dopo le dimissioni dalla guida del governo da parte di Elyes Fakhfakh, nel fine settimana il capo dello Stato, Kais Saied, ha affidato l’incarico di formare un nuovo esecutivo al ministro dell’Interno, Hicham Mechichi. Quest’ultimo avrà un mese per formare una coalizione governativa in Parlamento in cui i partiti di Ennahda e Qalb Tounis occupano il maggior numero di seggi. Nel caso in cui non riesca a formare un governo o ad avere la fiducia del Parlamento (109 voti su un totale di 217), il presidente Saied avrà il diritto di sciogliere la Camera e chiedere nuove elezioni, come stabilito nell'articolo 89 della Costituzione tunisina. (segue) (Res)