Tunisia-Italia: visita ministro Lamorgese incentrata su sostegno di Roma e lotta all’immigrazione (2)

- Alla crisi istituzionale si affianca un contesto economico in bilico, su cui pesano anche gli effetti della pandemia da Covid-19. Entrambi gli aspetti influenzano anche il fenomeno dell’immigrazione illegale. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Viminale, dall’inizio dell’anno a oggi i migranti tunisini continuano a essere i primi per nazionalità dichiarata al momento dello sbarco in Italia, ben 4.354, che rappresentano il 36 per cento del totale. Scegliendo Mechichi, il presidente Saied è stato chiamato, quindi, a evitare un vuoto politico nel “momento più pericoloso della storia della Tunisia dall’indipendenza”, come da lui stesso indicato in una recente dichiarazione pubblica. (segue) (Res)