Tunisia-Italia: visita ministro Lamorgese incentrata su sostegno di Roma e lotta all’immigrazione (7)

- Il presidente tunisino, Kais Saied, ha dichiarato che è necessario unire gli sforzi della comunità internazionale per individuare un nuovo approccio volto a combattere l’immigrazione illegale e il traffico di esseri umani. Le parti hanno discusso oltre che delle relazioni bilaterali anche dei flussi migratori diretti in Italia. Saied ha evidenziato le forti relazioni della Tunisia con l’Italia e l’importanza di rafforzarle sulla base degli interessi comuni. Il capo dello Stato ha sottolineato che le soluzioni della sicurezza non sono sufficienti a contrastare l’immigrazione illegale. Per il capo dello Stato, il fenomeno dell’immigrazione irregolare è innanzitutto una questione umanitaria di cui vanno affrontate le cause. Consentire la sopravvivenza dei migranti nei loro paesi è una responsabilità collettiva e la soluzione del fenomeno risiede nella cooperazione tra i diversi paesi, ha concluso Saied, secondo quanto si legge nel comunicato. (segue) (Res)