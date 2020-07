Tunisia-Italia: visita ministro Lamorgese incentrata su sostegno di Roma e lotta all’immigrazione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 950 i migranti sbarcati dal 24 al 27 luglio, secondo i dati diffusi dal Viminale, aggiornati alle 8:00 di oggi, che portano a 12.228 il totale dei migranti sbarcati a decorrere dal primo gennaio, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 3.590 sbarchi. In questo contesto, i migranti tunisini continuano ad essere i primi per nazionalità dichiarata al momento dello sbarco in Italia, ben 4.354, che rappresentano il 36 per cento del totale. Seguono poi i cittadini provenienti da Bangladesh (1.786), Costa d’Avorio (799), Algeria (555), Sudan (465), Marocco (370), Pakistan (358), Guinea (245), Somalia (234) ed Egitto (201). (Res)