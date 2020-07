© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, osserva: "con Lucia Azzolina tutto il governo sta lavorando per rispettare l’impegno di riportare gli studenti in classe a settembre. Garantire l’istruzione e la formazione dei nostri giovani e ragazzi - continua l'esponente dell'esecutivo su Twitter - è per noi un punto fondamentale. Noi lavoriamo, non perdiamo tempo a polemizzare". (Rin)