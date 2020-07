Coronavirus: Speranza, da Cts strumenti per scelte ma alla fine ha deciso la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all'iniziativa organizzata dalla Fondazione Leonardo dal titolo "Dialoghi digitali - La pandemia e le forme del politico", ha ribadito: "le istituzioni hanno retto, così come il Sistema sanitario nazionale ed il rapporto Stato-Regioni. C'era la necessita di fare squadra poi è chiaro che si discuteva" fra i vari livelli istituzionali. "Sono anche molto orgoglioso del lavoro dei nostri scienziati e sono sinceramente riconoscente del lavoro fatto dal Comitato tecnico scientifico che ha saputo leggere il problema epidemiologico, non sottovalutandolo ed offrendo al governo strumenti utili per fare le scelte, perché alla fine non sceglie la scienza ma la politica", ha aggiunto Speranza. (Rin)