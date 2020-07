Argentina: corruzione, rinviato a giudizio ex ministro Trasporti Dietrich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia federale dell'Argentina ha rinviato a giudizio l'ex ministro dei Trasporti, Guillermo Dietrich, per il reato di frode amministrativa nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità a favore di aziende del settore autostrade legate alla famiglia dell'ex presidente Mauricio Macri. La causa portata avanti dal giudice Rodolfo Canicoba Corral indaga in particolare sulla proroga di 10 anni della concessione dello sfruttamento dei pedaggi di un'importante autostrada alla società Autopistas del Sol, effettuata senza appalto previo e con clausole estremamente sfavorevoli per lo stato. Tra queste il riconoscimento di rimborsi per circa 750 milioni di dollari senza il supporto di documenti e studi che dimostrassero la validità della richiesta. Sotto inchiesta nella stessa causa, oltre all'ex presidente Macri e l'ex titolare dei Trasporti, Dietrich, figurano anche l'ex ministro delle Finanze, Nicolas Dujovne, e l'ex procuratore del Tesoro, Bernardo Saravia Frias. (segue) (Abu)