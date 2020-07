Tlc: Inwit e Jma Wireless insieme per rendere ecosostenibili reti mobili nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit e Jma Wireless hanno sviluppato l’app “Xran Green Tool” che mostra i risparmi energetici ottenibili grazie all’utilizzo della soluzione tecnologica che permette la realizzazione di un unico nodo di rete condiviso tra i diversi operatori a cui mettere a disposizione le soluzioni di micro-copertura Das (Distributed antenna system). Stando al relativo comunicato stampa, la sfida di Inwit è quella di “ridurre l’incremento sempre maggiore del consumo energetico dei nodi di rete tradizionali e, grazie alla soluzione Xran di Jma Wireless, ridurre le emissioni di Co2 rendendo la telefonia mobile, anche 5G, sempre più eco sostenibile”. L’app, prosegue la nota, evidenzia il risparmio energetico rispetto a nodi di rete tradizionali, quello economico della spesa per l’energia, le emissioni di Co2 evitate e il numero di alberi risparmiati tramite opportune equivalenze ricavate dalla letteratura. Stando alle informazioni diffuse, l’utilizzo della soluzione Xran nei sistemi Inwit rappresenta “un’importante collaborazione tra due primarie realtà delle telecomunicazioni mobili che perseguono obiettivi di risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale delle connessioni wireless, anche in funzione dello sviluppo della tecnologia 5G”. (segue) (Com)