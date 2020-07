Tlc: Inwit e Jma Wireless insieme per rendere ecosostenibili reti mobili nuova generazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risparmio energetico della soluzione Xran, prosegue la nota, è calcolato rispetto a nodi di rete tradizionali e considera il risparmio di energia elettrica consumata in aggiunta al riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria. In media si può raggiungere ogni anno un risparmio energetico pari a oltre quattromila kilowattora per ogni cella: un valore che corrisponde a 600 euro risparmiati in bolletta per ogni cella e per ogni anno. L’app, si legge nel documento, è in grado di calcolare l’impatto ambientale con l’utilizzo di questo tipo di soluzione: grazie al minor consumo energetico della soluzione Xran vengono calcolate le emissioni di Co2 evitate con l’equivalenza tra le tonnellate di Co2 prodotte per ogni kilowattora di energia. Allo stesso tempo le emissioni evitate possono essere tradotte in alberi non necessari ad assorbire le emissioni degli impianti di trasmissione. (Com)