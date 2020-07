Camera: Fico, economia, scuola ed emergenza sanitaria temi centrali questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità economiche, la scuola e l'emergenza sanitaria. Sono questi i tre temi centrali dell'attività della Camera di questa settimana. Lo annuncia, in un post su Facebook, il presidente della Camera Roberto Fico. Domattina alle 12 - continua la terza carica dello Stato - la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina svolgerà un'informativa in Aula sulla ripresa dell'anno scolastico a settembre, mentre da oggi a domani in commissione Bilancio si tengono le audizioni che precedono il voto sullo scostamento che sarà proprio mercoledì pomeriggio, unitamente al Programma nazionale di riforma. Mercoledì mattina invece il presidente Conte svolgerà le comunicazioni cui seguirà il voto delle risoluzioni sullo stato di emergenza sanitaria, la cui scadenza attuale è il 31 luglio. Mercoledì sera - prosegue Fico - ci sarà anche il rinnovo delle commissioni permanenti, slittato dopo un rinvio nelle scorse settimane. Giovedì invece si partirà con l'esame del Bilancio interno della Camera dei deputati, approvato dall'Ufficio di presidenza qualche giorno fa e ora all'esame dell'Aula. Sarà anche l'occasione per esaminare gli ordini del giorno, che forniranno indicazioni preziose per il prossimo Bilancio. (Rin)