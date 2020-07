Migranti: Fiorini (FI), Di Maio e Lamorgese ammettono problema sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benedetta Fiorini, deputata di Forza Italia, afferma: "anche i ministri Di Maio e Lamorgese ammettono che l'evasione dei migranti dai Centri di prima accoglienza e dai Cara (Centri assistenza richiedenti asilo) sta creando un problema per la salute e per la sicurezza dei cittadini, però nessuno se ne assume la responsabilità. Ma allora la colpa di chi è? Chi è che non vigila su questi migranti? Il governo, nella sua collegialità - continua la parlamentare in una nota - deve assumersi l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute degli italiani, non facendo arrivare più immigrati irregolari, rimandando indietro quelli che non hanno diritto di restare sul nostro territorio e impedendo che diffondano il Covid-19". (Com)