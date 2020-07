Fisco: Rivellini (Fd'I), prelevare tasse da conto corrente una follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enzo Rivellini, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, in una nota afferma: "il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha pensato bene di proporre il prelievo delle tasse direttamente dai conti correnti degli italiani. Il fisco, oggi, con la fatturazione elettronica, conosce tutto degli italiani, e in un attimo, magari senza nemmeno avvisare, preleverebbe soldi dai conti. E' una follia, Ruffini non si rende conto che in questo modo creerà caos, danneggerà fortemente il popolo italiano che produce, un popolo già provato da un periodo nero e che, con enormi sacrifici, sta pagando pure quell'altra stupidaggine del reddito di cittadinanza. Se continuiamo a colpire il popolo che produce - conclude -, andremo tutti con le 'pacche nell'acqua', anche lo stesso Ruffini". (Com)