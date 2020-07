Libia: Onu annuncia avvio revisione finanziaria internazionale delle due filiali della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale facente funzioni del segretario generale e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) Stephanie Williams è lieta di annunciare la conclusione del processo di avvio di una revisione internazionale delle due filiali della Banca centrale della Libia. Lo riferisce oggi un comunicato stampa di Unsmil. Si tratta del culmine di un processo lodevolmente avviato dal primo ministro del governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al Sarraj il 10 luglio 2018 attraverso una lettera inviata al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in cui ha chiesto alle Nazioni Unite di facilitare un audit internazionale delle filiali della Banca centrale a Tripoli e Beyda come un mezzo per ripristinare integrità, trasparenza e fiducia nel sistema finanziario libico e creare le condizioni per l'unificazione delle istituzioni finanziarie libiche. Il 13 settembre 2018, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione 2434, ha incaricato l'Unsmil di sostenere il processo di revisione finanziaria richiesto. (segue) (Res)