Libia: Onu annuncia avvio revisione finanziaria internazionale delle due filiali della Banca centrale (2)

- A seguito di diverse riunioni presiedute dall'ex inviato Ghassan Salamé nell'autunno del 2018, i governatori Al-Kabir e Al-Hibri hanno concordato e finalizzato il mandato del controllo nel dicembre dello stesso anno. Durante questa fase del processo, l'Unsmil si è consultato con le istituzioni finanziarie internazionali. A settembre 2019, i rappresentanti delle due filiali della Banca centrale di Libia hanno partecipato a una sessione per esaminare le offerte presentate da società di revisione internazionali qualificate. In conformità con le migliori pratiche e con il parere degli specialisti tecnici delle Nazioni Unite, il panel ha votato all'unanimità per aggiudicare l'appalto a Deloitte. Unops, l'agenzia delle Nazioni Unite che ha gestito il processo di approvvigionamento, ha ora finalizzato il contratto con la società suddetta affinché la verifica abbia inizio il più presto possibile. (segue) (Res)