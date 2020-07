Libia: Onu annuncia avvio revisione finanziaria internazionale delle due filiali della Banca centrale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di revisione finanziaria internazionale è un passo fondamentale verso il miglioramento della trasparenza nel sistema finanziario libico e la creazione delle condizioni per l'eventuale unificazione della Banca centrale libica. Il processo è altrettanto importante per un dialogo informato sull'equa distribuzione delle entrate nazionali in Libia e per ristabilire i meccanismi di responsabilità nazionali. Oltre al mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la revisione contabile internazionale è una priorità assoluta per il Comitato internazionale di follow-up per la Libia istituito durante il processo di Berlino. All'inizio del processo, la comunità internazionale e le parti libiche seguiranno da vicino per garantire che tutte le parti collaborino pienamente al processo. (segue) (Res)