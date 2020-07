Coronavirus: Pizzul (Pd), convocazione commissione inchiesta risultato per i lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega ha acconsentito a sbloccare la commissione d'inchiesta e questo è un risultato importante per i cittadini lombardi". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd al Consiglio regionale lombardo, Fabio Pizzul. "Abbiamo dovuto minacciare di bloccare l'Aula con mille emendamenti al bilancio - spiega - per risolvere un nodo politico che aveva tenuto in scacco la commissione per due mesi. Inizieremo a lavorare a settembre e i nostri consiglieri metteranno il massimo impegno per dare ai lombardi le risposte che meritano e per individuare gli errori compiuti ed evitare che si compiano di nuovo in futuro". (com)