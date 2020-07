Coronavirus: Violante (Fondazione Leonardo), emersa con forza questione governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Fondazione Leonardo, Luciano Violante, intervenendo all'iniziativa organizzata dalla Fondazione dal titolo "Dialoghi digitali - La pandemia e le forme del politico", ha voluto sottolineare che per affrontare l'emergenza Covid-19 "abbiamo dimostrato capacità rivedere vecchi presidi culturali" ed in particolare per quattro grandi questioni di governance come "il rapporto con i tecnici, il nuovo rapporto fra Stato e Parlamento; fra Stato e Regioni; nonché la questione dell'interdipendenza globale". Quanto al rapporto fra Stato e Parlamento, Violante ha voluto rimarcare come l'emergenza abbia fatto emergere "l'inidoneità dei processi decisionali tradizionali". quanto al rapporto fra Stato e Regioni, questo "è stato conflittuale ma si è riusciti, sull'onda delle difficoltà, a trovare dei punti di equilibrio ma si pone il problema organizzare in modo meno drammatico questo rapporto: l'assetto dei poteri va rivisto in qualche punto". In ogni caso, ha concluso, "la questione della governance è emersa con grande forza ed ha messo a dura prova i governi, non solo in Italia".(Rin)