Imprese: Terna, informativa sull’acquisto di azioni proprie

- Terna ha annunciato di aver acquistato sul Mercato telematico azionario, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’assemblea dello scorso 18 maggio e nel periodo compreso tra il 20 e il 24 luglio di quest’anno, 173.600 azioni ordinarie (pari allo 0,009 per cento del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 6,3567 euro per azione, per un controvalore complessivo di 1.103.520,15 euro. Stando al relativo comunicato stampa, l’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 25 giugno circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano performance share 2020-2023, nell’ambito della richiamata deliberazione assembleare nonché a quanto comunicato il 6, 13 e 20 luglio scorsi. Gli acquisti, prosegue la nota, sono stati effettuati per il tramite dell’intermediario Exane Sa. (Com)