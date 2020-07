Lamorgese in Tunisia esprime il sostegno dell'Italia, focus sulla lotta all'immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a Tunisi è stata contraddistinta dalla conferma del sostegno dell’Italia, in considerazione delle solide relazioni bilaterali con la Tunisia, dall’attenzione agli sviluppi della crisi politica in atto nel paese e dal contrasto al fenomeno migratorio. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni diffuse dopo gli incontri di oggi a Tunisi dal Viminale e dalla presidenza tunisina. La visita della titolare del Viminale è avvenuta in un momento delicato della situazione politico-economica del paese nordafricano. Dopo le dimissioni dalla guida del governo da parte di Elyes Fakhfakh, nel fine settimana il capo dello Stato, Kais Saied, ha affidato l’incarico di formare un nuovo esecutivo al ministro dell’Interno, Hicham Mechichi. Quest’ultimo avrà un mese per formare una coalizione governativa in Parlamento in cui i partiti di Ennahda e Qalb Tounis occupano il maggior numero di seggi. Nel caso in cui non riesca a formare un governo o ad avere la fiducia del Parlamento (109 voti su un totale di 217), il presidente Saied avrà il diritto di sciogliere la Camera e chiedere nuove elezioni, come stabilito nell'articolo 89 della Costituzione tunisina.Alla crisi istituzionale si affianca un contesto economico in bilico, su cui pesano anche gli effetti della pandemia da Covid-19. Entrambi gli aspetti influenzano anche il fenomeno dell’immigrazione illegale. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Viminale, dall’inizio dell’anno a oggi i migranti tunisini continuano a essere i primi per nazionalità dichiarata al momento dello sbarco in Italia, ben 4.354, che rappresentano il 36 per cento del totale. Scegliendo Mechichi, il presidente Saied è stato chiamato, quindi, a evitare un vuoto politico nel “momento più pericoloso della storia della Tunisia dall’indipendenza”, come da lui stesso indicato in una recente dichiarazione pubblica.Da un lato, infatti, la crisi economica scatenata dalla pandemia di Covid-19 porterà in Tunisia a una durissima recessione di 6 o 7 punti percentuali del Prodotto interno lordo (Pil) e in autunno potrebbero esserci 200 mila disoccupati in più, acuendo un disagio socio-economico sta già avendo gravi ripercussioni al livello securitario e migratorio, con lo Stato costretto a schierare l’Esercito nelle regioni meridionali per sedare i disordini. Dall’altro lato, inoltre, il conflitto regionale in corso in Libia destabilizza anche la Tunisia che è oggetto di ingerenze esterne sempre più manifeste, al punto che Saied ha pubblicamente parlato di “complotto straniero” ordito da “alcuni partiti politici” in quello che è sembrato un riferimento al partito islamico Ennahda, considerato vicino alle istanze dei Fratelli musulmani al potere in Turchia, in Qatar e nel Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli.Nel corso dell’incontro con il presidente Saied, che si è svolto nel Palazzo presidenziale di Cartagine, da parte italiana è stato innanzitutto confermato che la Tunisia potrà sempre contare con fiducia sul nostro Paese, anche in un contesto economico reso difficile a causa della diffusione del virus Covid-19. Il ministro Lamorgese ha sottolineato, in considerazione delle solide relazioni bilaterali, la particolare attenzione con la quale anche in Italia vengono seguiti gli sviluppi della crisi politica in atto nel Paese, auspicando che la Repubblica tunisina, sotto l’autorevole guida del suo Presidente, possa presto uscire da questa difficile situazione in modo da affrontare le rilevanti sfide socio-economiche che si profilano all’orizzonte per il popolo tunisino. In tal senso è stata manifestata l’intenzione di sostenere interventi ed investimenti per accelerare la ripresa economica in Tunisia.La rappresentante del Viminale ha condiviso con il presidente Saied le forti preoccupazioni italiane per l’incremento registrato quest’anno sul fronte degli arrivi dei migranti irregolari dalla Tunisia tramite sbarchi autonomi. Un fenomeno – è stato sottolineato – che ha assunto dimensioni rilevanti: al 24 luglio su 11.191 migranti sbarcati in Italia, infatti, ben 5.237 sono partiti dalla Tunisia e di questi quasi 4 mila sono cittadini tunisini. Specialmente con il perdurare della pandemia Covid-19, questi flussi incontrollati creano seri problemi legati alla sicurezza sanitaria nazionale che si riverberano inevitabilmente sulle comunità locali interessate dai centri di accoglienza, dai quali, tra l’altro, i migranti tunisini in particolare cercano di allontanarsi in ogni modo prima del termine del periodo di quarantena obbligatorio.Nella prospettiva di migliorare una collaborazione già consolidata, il ministro Lamorgese ha ribadito che, soprattutto in questa fase di pandemia Covid-19, risulta determinante l’azione della Tunisia per il controllo del territorio e delle frontiere, soprattutto marittime, per smantellare – come condiviso dai Paesi della Ue e da quelli africani nel recente vertice ministeriale in videoconferenza da Trieste - le attività della criminalità organizzata che ha fatto del traffico di migranti la sua principale attività. Su questo fronte l’Italia è pronta ad offrire pieno supporto alla Tunisia anche mediante formule più efficaci di collaborazione nell’attività di sorveglianza delle imbarcazioni dei trafficanti in partenza dalla costa africana. Il presidente della Repubblica Saied ha dato rassicurazioni su una intensificazione dei controlli alle frontiere marittime per contrastare l’attività dei trafficanti di migranti. Da parte tunisina è stato anche confermato lo svolgimento regolare delle operazioni settimanali di rimpatrio dall’Italia che comunque sono già riprese dopo il periodo di lockdown, conclude la nota del Viminale.Il presidente tunisino, Kais Saied, ha dichiarato che è necessario unire gli sforzi della comunità internazionale per individuare un nuovo approccio volto a combattere l’immigrazione illegale e il traffico di esseri umani. Le parti hanno discusso oltre che delle relazioni bilaterali anche dei flussi migratori diretti in Italia. Saied ha evidenziato le forti relazioni della Tunisia con l’Italia e l’importanza di rafforzarle sulla base degli interessi comuni. Il capo dello Stato ha sottolineato che le soluzioni della sicurezza non sono sufficienti a contrastare l’immigrazione illegale. Per il capo dello Stato, il fenomeno dell’immigrazione irregolare è innanzitutto una questione umanitaria di cui vanno affrontate le cause. Consentire la sopravvivenza dei migranti nei loro paesi è una responsabilità collettiva e la soluzione del fenomeno risiede nella cooperazione tra i diversi paesi, ha concluso Saied, secondo quanto si legge nel comunicato.Sono 950 i migranti sbarcati dal 24 al 27 luglio, secondo i dati diffusi dal Viminale, aggiornati alle 8:00 di oggi, che portano a 12.228 il totale dei migranti sbarcati a decorrere dal primo gennaio, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 3.590 sbarchi. In questo contesto, i migranti tunisini continuano ad essere i primi per nazionalità dichiarata al momento dello sbarco in Italia, ben 4.354, che rappresentano il 36 per cento del totale. Seguono poi i cittadini provenienti da Bangladesh (1.786), Costa d’Avorio (799), Algeria (555), Sudan (465), Marocco (370), Pakistan (358), Guinea (245), Somalia (234) ed Egitto (201). (Res)