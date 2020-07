Torino: Città metropolitana, non è a rischio il cavalcavia centrato da un autocarro a Pinerolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà eseguito un intervento di manutenzione per riparare il cavalcavia di Pinerolo (Torino), lungo la Strada Provinciale 23 del Sestriere, danneggiato venerdì da un autocarro che trasportava un escavatore o una gru con il braccio aperto. Lo rende noto la Città metropolitana, che spiega che l’impatto non ha determinato danni strutturali al sovrappasso, ma ha causato il distacco di porzioni di calcestruzzo e di alcune lastre metalliche di rinforzo, già presenti sull'impalcato. Non appena giunta la segnalazione del distacco di materiale, sono intervenuti sul posto tecnici e cantonieri della Città Metropolitana, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Mentre la circolazione sul tratto della circonvallazione interessato dall’incidente veniva limitata su di una sola corsia e l’asfalto veniva liberato dai detriti, è stata effettuata un'accurata pulizia delle parti danneggiate dell'impalcato e si è constatata l'assenza danni strutturali. Sono in corso le valutazioni tecniche degli interventi urgenti per ripristinare l’infrastruttura, che non presenta comunque pericoli per la sicurezza della circolazione. (Rpi)