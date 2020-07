Milano: Consiglio comunale approva nuova Imu per 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 25 voti favorevoli il Consiglio comunale di Milano ha approvato le aliquote relative all'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020. La nuova Imu 2020 - spiega una nota di Palazzo Marino - prevede l'unificazione delle aliquote Imu-Tasi del 2019 e non comporta l'aumento della pressione fiscale, ma solo la stabilizzazione del carico fiscale 2019. Per l'Imu l'aliquota base è al 1,06 per cento mentre per la Tasi allo 0,08 per cento. (com)