Fase 3: Speranza, uso mascherina resta essenziale

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all'iniziativa organizzata dalla Fondazione Leonardo dal titolo "Dialoghi digitali - La pandemia e le forme del politico", ha voluto ricordare che "indossare la mascherina resta una delle regole essenziali per contrastare la diffusione del Covid-19. Io sono il più prudente: siamo fuori dalla tempesta ma non siamo ancora approdati in un porto sicuro. Non dividiamoci su questo". (Rin)