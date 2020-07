Lavoro: Catalfo, presto riforma ammortizzatori sociali condivisa con sindacati e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, annuncia che "prosegue il confronto con sindacati e imprese sulla riforma degli ammortizzatori sociali che sto portando avanti. Nell’ambito degli incontri ministeriali - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, emergono alcune prime convergenze di entrambe le parti sull’impianto della riforma. Un impianto orientato verso un sistema universalistico, che protegga tutti i lavoratori tenendo conto delle specificità di settore e della dimensione delle aziende, e che sia incentrato sulle politiche attive, esattamente come propongo fin dall’inizio del mio mandato come ministro". Per Catalfo, "le parole d’ordine sono semplificazione, formazione e occupazione. Da un lato, infatti, occorre semplificare la vita alle imprese attraverso la digitalizzazione e l’interoperabilità. Obiettivo su cui sono al lavoro con il ministro Paola Pisano. Dall’altro è necessario accompagnare il lavoratore beneficiario delle misure di sostegno al reddito - non solo della Cassa integrazione, ma anche della Naspi e delle altre indennità - in un percorso 'attivo', volto all’accrescimento delle proprie competenze. Con lo stesso obiettivo", spiega ancora il ministro, "ho voluto introdurre, nel decreto Rilancio, il Fondo nuove competenze. Grazie a questo fondo, infatti, le imprese potranno rimodulare l’orario di lavoro dei propri dipendenti destinando parte di esso alla loro formazione (finanziata dallo Stato)". Catalfo, poi, prosegue: "In questo modo favoriamo il rafforzamento della competitività delle aziende e, in caso di ricollocazione, assicuriamo maggiore occupabilità al lavoratore. Il mio impegno, insieme a quello dei tecnici del ministero e degli esperti coinvolti, è quello di giungere presto a una riforma condivisa con le parti sociali". (Rin)