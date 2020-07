Coronavirus: Taverna, su Fontana sta emergendo quadro inquietante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paola Taverna, vice presidente del Senato, su Facebook ha scritto: "A leggere certe notizie fino a qualche tempo fa provavo rabbia contro questi signori e i loro partiti. Oggi resto senza parole di fronte a simili comportamenti opportunistici di alcuni politici nel periodo più complesso e doloroso per il nostro Paese, forse dal secondo dopoguerra. Il quadro che sta emergendo è inquietante: Fontana e i suoi presunti interessi economici con tanto di conti alle Bahamas. Io mi auguro - ha concluso - non solo che queste persone si dimettano, ma che non possano più avere a che fare con la cosa pubblica". (Rin)