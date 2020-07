Ue: Centemero (Lega), Conte e Gualtieri chiariscano posizione Mazzucato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora prima di essere ufficializzata nella task force Colao, Mariana Mazzucato aveva rilasciato dichiarazioni che avevano lasciato intendere un suo ruolo di consigliere per una strategia di lungo periodo in grado di trasformare lo Stato in “motore” dell'economia, attraverso un'azione “catalizzatrice” dell'attività svolta dalle società in controllo pubblico e, più in generale, dalle società partecipate che gestiscono asset strategici. Così in una nota Giulio Centemero, capogruppo della Lega in commissione Finanze alla Camera. “Fin qui nulla di strano, ma ciò che colpisce è invece il ruolo che Mazzucato, nel momento in cui indicava tale strada al governo, aveva come membro del Cda di Enel, ossia una delle società partecipate più importanti ed influenti”, ha spiegato. “Non solo, ma anche l'ambito di intervento segnalato dalla stessa che è quello della trasformazione digitale e della transizione ecologica potrebbero rappresentare un possibile conflitto per la stessa: a fronte dei fatti esposti che, se confermati, rappresenterebbero un grave danno per la credibilità e l'operato della task force stessa, ho deciso di interrogare il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'Economia affinché venga chiarita la posizione di Mazzucato", ha aggiunto. (Com)