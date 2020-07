Caso camici: legale Fontana, rapporti tra lui e cognato un po' "scazzati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rapporti tra Attilio Fontana e suo cognato? Adesso un po' scazzati". Lo ha detto ai cronisti l'avvocato Jacopo Pensa, legale del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in merito al rapporto tra il governatore e Andrea Dini, patron della "Dama spa", entrambi indagati a vario titolo dalla procura di Milano nell'inchiesta sulla fornitura di 82.000 camici, copricapi e calzari sanitari per un valore (poi mai liquidato) di 513.000, poi trasformata in donazione, da parte di "Dama spa" a Regione Lombardia. (Rem)