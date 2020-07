Caso camici: legale Fontana, bonifico a "Dama spa" fatto in buonafede, gli si è ritorto contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando c'è buonafede non si guarda a questo tipo di formalità". Così l'avvocato Jacopo Pensa, legale del presidente Attilio Fontana, risponde ai cronisti in merito al fatto che non sarebbe stato redatto nessun atto formale sulla trasformazione da ordine d'acquisto a donazione benefica della fornitura di Dama Spa degli 82mila camici, copricapi e calzari sanitari alla Regione Lombardia. In merito al bonifico di 250mila euro, poi bloccato dall'Unione Fiduciaria in base alle norme anti riciclaggio, che Fontana ha effettuato nei confronti della società di abbigliamento del cognato e di cui la moglie detiene una quota del 10 per cento, Pensa ha spiegato che "viene fatto in buonafede. Il bonifico che doveva essere virtuoso gli si è ritorto contro".(Rem)