Corea del Sud-Ungheria: ministro Esteri Szijjarto loda volume di investimenti sudcoreani

- Centinaia di milioni di euro di investimenti da parte della Corea del Sud raggiungeranno l'Ungheria quest'anno. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, oggi in Corea del Sud per una visita. A Seul il capo della diplomazia di Budapest ha incontrato il ministro degli Esteri sudcoreano, Kang Kyung-wha, e quello del Commercio, Yoo Myung-hee. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mti", il ministro ha dichiarato che diverse compagnie sudcoreane hanno deciso di fondare fabbriche in Ungheria perché "ne apprezzano il contesto imprenditoriale, la stabilità politica e l'impegno, le competenze e la diligenza degli ungheresi, oltre all'imposta sulle imprese più bassa d'Europa". L'Ungheria è a suo dire destinata a restare in testa "nel settore automobilistico europeo in una nuova era, quella dei veicoli elettrici". Gli scambi commerciali tra Ungheria e Corea del Sud l'anno scorso hanno raggiunto i 3,5 miliardi di dollari. Nonostante le difficoltà dell'economia globale dovute alla pandemia di coronavirus, l'export ungherese verso la Corea del Sud nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2020 è cresciuto del 35 per cento. Non solo, ma Seoul ha superato la Germania come principale investitore in territorio ungherese nel 2019. Durante il suo viaggio istituzionale in Corea del Sud, Szijjarto ha avuto modo di parlare con i rappresentanti di alcune imprese quali Sk Innovation, Samsung Sdi, Doosan Solus e Hankook Tire.(Vap)