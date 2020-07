Egitto-Arabia Saudita: Al Sisi e il ministro degli Esteri Faisal bin Farhan discutono di Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, in un comunicato sulla sua pagina personale su Facebook. Inviando i propri auguri di pronta guarigione al re saudita Salman bin Abdulaziz, al Sisi ha confermato l'impegno dell'Egitto nello sviluppo di legami, cooperazione e coordinamento con Riad. Oltre alle relazioni bilaterali, al Sisi e Bin Farhan hanno discusso di un numero di questioni regionali, innanzitutto la crisi in Libia. Al Sisi ha confermato le costanti della posizione egiziana che cerca di stabilizzare la situazione attuale, porre fine agli interventi stranieri, combattere la violenza e i gruppi estremisti e terroristi al fine di garantire la stabilità e la sicurezza della Libia e evitare che si trasformi in una centrale del terrorismo ai danni della sicurezza regionale e africana. Al Sisi ha affermato la solidarietà, l'unità e la comunione d'intenti arabe come la via più efficace per porre fine alle minacce esterne. Bin Farhan ha confermato la corrispondenza tra le posizioni egiziane e saudite per regolare le dispute nella regione araba. (Cae)