Verbania: lavori sulla galleria Montecrevola, chiuso 4 notti tratto della statale 33 del Sempione

- Anas ha programmato la manutenzione periodica degli impianti a servizio della galleria ‘Montecrevola’, sulla statale 33 “del Sempione” nel comune di Crevoladossola (VCO), a completamento della manutenzione svolta nel corso delle ultime settimane. Per consentire l’esecuzione degli interventi è prevista la chiusura notturna al traffico della statale tra lo svincolo di intersezione con la statale 659 (km 128,350) e l’imbocco nord della galleria Montecrevola (km 131,800). La limitazione sarà in vigore nella sola fascia oraria 21:00 – 6:00 nelle quattro notti comprese tra domani, martedì 28 luglio, e sabato 1 agosto. Durante la chiusura della statale il traffico sarà indirizzato sulla viabilità provinciale e comunale limitrofa. Il flusso in direzione Svizzera è deviato sulla statale 659 allo svincolo di Crodo con uscita a Pontemaglio (km 2,500), prosecuzione sulla strada provinciale (ex SS659) e successivo rientro sulla statale 33 in corrispondenza dell’innesto all’imbocco nord della galleria. Percorso inverso per il traffico in direzione sud/Milano. (segue) (Rpi)