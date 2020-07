Verbania: lavori sulla galleria Montecrevola, chiuso 4 notti tratto della statale 33 del Sempione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, si avvia al completamento l’intervento di ripristino localizzato della soletta del viadotto ‘Ornavasso’, lungo la statale 33 “del Sempione”, in seguito al danneggiamento all’altezza del km 97,800, tra gli svincoli di Ornavasso e Mergozzo in carreggiata nord, circoscritto alla corsia di marcia. Per consentire l’ultimazione dei lavori, avviati a inizio luglio, resterà in vigore il restringimento della carreggiata con transito sempre consentito sulla corsia libera. I tecnici hanno inoltre programmato, nell’ambito dello stesso intervento, il risanamento della pavimentazione per un tratto in corrispondenza del ripristino. Si prevede di riaprire al transito l’intera carreggiata entro venerdì 7 agosto, con sospensione della limitazione il sabato e la domenica. (Rpi)