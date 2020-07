Regioni: Boccia presiede Conferenza unificata e Stato-Regioni da sede Puglia, nuovi fondi per Isole minori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il parere favorevole su: misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione; proposta di Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020 della regione Puglia; parere favorevole sui criteri per il mantenimento di aree indenni per l’organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) Winslov. Approvato, infine, l'accordo sull'accreditamento delle reti di cure palliative e sull'accreditamento delle reti di terapia del dolore. (segue) (Com)