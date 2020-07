Bosnia: Camera dei rappresentanti approva legge di bilancio in seconda lettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina ha approvato il testo della legge di bilancio di quest'anno. Secondo quanto riporta il sito "Klix", il testo era stato approvato in precedenza, sempre nella giornata di oggi, dalla commissione congiunta di entrambe le Camere del parlamento della Bosnia-Erzegovina. Il testo è stato approvato in seconda lettura nell'ultimo giorno utile prima della pausa estiva che avrà inizio domani per i deputati nazionali. Il testo è stato approvato con 23 voti favorevoli, 8 contrari e nessuna astensione. L'iter legislativo prevede ora un ultimo passaggio alla Camera dei popoli per finalizzare il processo di adozione. Lo scorso 15 luglio i deputati della Camera dei rappresentanti hanno approvato in prima lettura il testo della legge di bilancio proposto dal governo centrale. Il testo è stato allora approvato con 26 voti a favore, 5 contrari e 5 astensioni. Il testo prevede un bilancio del valore complessivo di 1,8 marchi convertibili (circa 900 milioni di euro) e circa la metà della cifra è destinata al finanziamento delle istituzioni bosniache, mentre la restante parte dovrà sostenere la riduzione del debito pubblico. (Bos)